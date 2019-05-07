2019-05-07T08:10:37+03:00
Происшествия

В Приамурье пожарные ищут пропавшего рыбака

Житель села Угловое Мазановского района уехал на рыбалку и перестал отвечать на звонки
Полина ОЗЕРОВА
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В Амурской области пропал рыбак. Житель села Угловое Мазановского района поехал рыбачить на реку Ульма, а позже перестал отвечать на звонки. Дозвониться до него не могут с сегодняшнего утра. Найти пока что удалось лишь его велосипед и ведро с уловом.

Сообщение об этом поступило от оперативного дежурного ЕДДС Мазановского района. На поиски рыбака на моторной лодке отправились трое пожарных пожарного поста села Угловое. Они будут проверять акваторию вдоль берега, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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