2019-05-07T10:10:13+03:00
Общество

Завтра из Благовещенска в Хэйхэ начнут ходить теплоходы

Стоимость билета осталась на уровне прошлого года
Полина ОЗЕРОВА
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Летняя навигация началась не только у амурских пограничников. Теплоходы из Благовещенска в соседний Хэйхэ начнут ходить со среды, 8 мая. Как сообщили в пассажирском порту «АмурАССО», расписание рейсов и стоимость билета остались без изменений.

Стоимость билета составляет 1650 рублей. Первый теплоход из Благовещенска будет отплывать в 8.30, а последний - в 17.30. Самый поздний рейс из Хэйхэ самый, согласно расписанию, - 18.00.

Более подробную информацию о расписании пассажирских теплоходов на лето-2019 можно уточнить в справочной службе «АмурАССО». Телефон: 59-57-64. К слову, грузовые перевозки начнутся чуть позже - с 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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