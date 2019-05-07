2019-05-07T11:47:40+03:00
Дом. Семья

На кладбище в амурском поселке в Родительский день пришел медведь

Хищника, лакомившегося едой с могил, засняли на видео [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Животное, не стесняясь зрителей, поедало еду, оставленную на могилах.Животное, не стесняясь зрителей, поедало еду, оставленную на могилах.Фото: Скриншот с видео
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Неожиданного посетителя на кладбище в Родительский день встретили амурчане. В поселке Юктали Тындинского района на местный погост пришел медведь. Животное, не стесняясь зрителей, поедало еду, оставленную на могилах. Косолапого сняли на видео, небольшой ролик появился в паблике tynda_28rus.

За кадром слышно голоса нескольких человек - мужчин и женщин. Люди спорят, взрослый это медведь или нет:

- Ничего себе пестун!

- Да нет, это небольшой. Да вы что, не видели взрослого медведя что ли?

Под конец слышится женский голос: «Не, ну он симпатичненький!»

На севере Приамурья медведи довольно часто весной и летом приходят на кладбища или прямо в населенные пункты. Не всегда эти визиты заканчиваются благополучно для животных. Так, в июле 2017 года хищник пришел в микрорайон Тынды, где начал бросаться на людей. И хотя от лап животного никто не пострадал, его пришлось застрелить.

К слову, одной из причин, почему медведи тянутся к человеческому жилью, специалисты называют свалки. Здесь зверям всегда есть, чем поживиться.

На кладбище в амурском поселке в Родительский день пришел медведь.Видео: instagram.com/tynda_28rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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