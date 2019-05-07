На кладбище в амурском поселке в Родительский день пришел медведь
Неожиданного посетителя на кладбище в Родительский день встретили амурчане. В поселке Юктали Тындинского района на местный погост пришел медведь. Животное, не стесняясь зрителей, поедало еду, оставленную на могилах. Косолапого сняли на видео, небольшой ролик появился в паблике tynda_28rus.
За кадром слышно голоса нескольких человек - мужчин и женщин. Люди спорят, взрослый это медведь или нет:
- Ничего себе пестун!
- Да нет, это небольшой. Да вы что, не видели взрослого медведя что ли?
Под конец слышится женский голос: «Не, ну он симпатичненький!»
На севере Приамурья медведи довольно часто весной и летом приходят на кладбища или прямо в населенные пункты. Не всегда эти визиты заканчиваются благополучно для животных. Так, в июле 2017 года хищник пришел в микрорайон Тынды, где начал бросаться на людей. И хотя от лап животного никто не пострадал, его пришлось застрелить.
К слову, одной из причин, почему медведи тянутся к человеческому жилью, специалисты называют свалки. Здесь зверям всегда есть, чем поживиться.
На кладбище в амурском поселке в Родительский день пришел медведь.Видео: instagram.com/tynda_28rus
ИСТОЧНИК KP.RU