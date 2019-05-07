2019-05-07T14:49:55+03:00
Происшествия

Свидетелями авиакатастрофы в Шереметьево стали амурские школьники

Юнармейцы из Свободного возвращались с военно-патриотического слета в Москве
Полина ОЗЕРОВА
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Школьники из Свободного амурской области стали случайными свидетелями авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Юнармейцы как раз 5 мая возвращались с военно-патриотического слета, проходившего в Москве. Ребята как раз прошли регистрацию на свой рейс и дожидались посадки. Поскольку стены в зоне ожидания стеклянные, школьники и увидели, как Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку и загорелся. Дети были в шоке, боялись потом садиться в самолет и лететь домой.

- Мне пришлось быть и психологом, и руководителем, и родителем, чтобы успокоить детей, - цитирует газета «Зейские огни» главного специалиста управления образования и сопровождающего ребят Анну Батылину. - Когда мы сели в самолет, нам объявили о том, что вылет задерживают на 2,5 часа. Как только самолет набрал высоту, дети от всего пережитого и увиденного уснули.

К счастью, как сообщает издание, долетели свободненцы без происшествий.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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