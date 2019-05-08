В Приамурье по факту ДТП с погибшей 69-летней женщиной возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 03:49 2019-05-08T03:49:38+03:00

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Следователи Бурейского отдела полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла пенсионерка. На автодороге в Архаринском районе 7 мая случилось ДТП с участием двух иномарок - «Мазды» и «Рено». От полученных травм скончалась пассажирка первого автомобиля - 69-летняя женщина. Получил травмы также и пассажир «Рено» и водители обеих машин. Их доставили в Бурейскую больницу.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК России - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Проводится расследование, выясняются причины и обстоятельства автоаварии, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU