К поискам пропавшего в Приамурье рыбака подключились водолазы

СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-08T05:22:31+03:00

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На поиски мужчины, который отправился на рыбалку и перестал выходить на связь, вышли водолазы областного поисково-спасательного отряда из города Свободного. Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, 7 мая в Мазановском районе пропал рыбак. Житель села Угловое отправился на реку Ульма. Позже он перестал отвечать на звонки. На поиски рыбака на моторной лодке отправились сотрудники пожарного поста из села Угловое. Они проверяли акваторию вдоль берега Ульмы. На берегу удалось найти лишь велосипед мужчины и его улов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/707410" frameborder="0"></iframe> К поискам пропавшего в Мазановском районе рыбака приступили водолазы.Видео: instagram.com/amurskiespasateli

ИСТОЧНИК KP.RU