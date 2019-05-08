В Селемджинском районе Приамурья иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-08T07:08:01+03:00

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На севере Амурской области, в Селемджинском районе, произошло ДТП. По предварительной информации от управления ГИБДД Амурской области, здесь поздно вечером 7 мая автомобиль марки Toyota Probox сбил пешехода. Очевидцы в соцсетях сообщают, что это случилось в поселке Февральск. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался. Обстоятельства и причины случившегося теперь предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Напомним, 7 мая также случилось ДТП в Архаринском районе. Здесь столкнулись две иномарки - «Мазда» и «Рено». От полученных травм скончалась 69-летняя пассажирка «Мазды». Также травмы получили пассажир «Рено» и водители обоих автомобилей. Их доставили в Бурейскую больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU