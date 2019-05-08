Отопительный сезон завершился уже в 12 муниципальных образованиях Приамурья

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-08T08:36:16+03:00

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В Приамурье частично завершился отопительный сезон. Отопление первым, еще 29 апреля, отключил Белогорск. Затем к нему присоединись Благовещенск, Свободный, Шимановск, Прогресс, Архаринский, Белогорский, Шимановский, Константиновский, Октябрьский и Ивановский районы, а также шесть сел Благовещенского района. Остальные пока только готовятся отключить батареи - пока что сделать это не позволяет погода. О том, как в Приамурье прошел отопительный сезон и как идет подготовка к следующему, журналистам рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

Полностью завершиться отопительный сезон должен до 1 июня. Стартовал он, кстати, 10 сентября и прошел без крупных ЧП. Впрочем, было 67 технологических нарушений и две аварии, которые оперативно устранили: взрыв котла на котельной в Тынде и порыв водовода в Завитинске.

- В первом случае авария произошла по причине человеческого фактора. Во втором случае порыв произошел на участке водопровода, где был уже запланирован ремонт. Работы начнутся в мае. В целом, считаю, что отопительный сезон прошел удовлетворительно, - отметил Сергей Гордеев.

На подготовку к следующему отопительному сезону выделен 1 миллиард 170 миллионов рублей разных бюджетов. Также дополнительно по решению губернатора выделят 100 миллионов рублей на его прохождение. К слову, в этом году при подготовке к отопительному сезону отремонтируют 272 котла, а также заменят еще 173 котла, 47,8 км тепловых сетей, 26,3 км сетей водопровода и 4,9 км сетей канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU