Пара новых тигров поселится в Амурской области уже на следующей неделе
В Приамурье вовсю идет подготовка к выпуску в дикую природу двух новых тигров. Прибыть полосатая парочка должна уже на следующей неделе.
- Краснокнижных хищников привезут на специальном транспорте под присмотром ветеринара и других специалистов. Сейчас животным около 18 месяцев. Они вполне способны самостоятельно прокормиться и выжить в условиях дикой природы, без вмешательства человека, - сообщают в управлении по охране животного мира Амурской области.
Для животных уже подготовили временный вольер площадью 50 на 50 метров. В нем они будут жить первое время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Охотоведы будут круглосуточно дежурить в районе тигриного загона - для охраны и спокойствия «новоселов». Сколько времени уйдет на адаптацию, станет ясно только на месте. Ведь переезд для животных из приморского реабилитационного центра в амурские леса - стресс. Тиграм нужно время, чтобы успокоиться, обжиться и начать охотиться.
Когда специалисты решат, что тигры готовы выйти в открытый мир, они откроют вольер с помощью специального механизма. А уж когда выходить из него, парочка решит сама - торопить их не будут.
Для пары новых тигров, которые поселятся в Приамурье, построили временный вольер.Видео: instagram.com/ohotaamur
ИСТОЧНИК KP.RU