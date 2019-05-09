2019-05-09T03:40:13+03:00
Происшествия

В Приамурье ко Дню Победы потушили природные пожары

9 мая, по данным Амурского центра ГЗ и ПБ, пожаров на территории региона нет
Алексей КОЗЫРИН
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В Амурской области удалось справиться с лесными пожарами. Во всяком случае по данным на утро 9 мая возгораний на территории региона нет. Как сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ, все очаги, зафиксированные вчера, были потушены, а сегодня система мониторинга не зафиксировала ни одной новой термоточки.

- За минувшие сутки огнеборцы девять раз выезжали на тушение сухой растительности. Два пала были ликвидированы в Ромненском районе, по одному – в Тамбовском, Бурейском, Константиновском, Завитинском и Михайловском районах, а также в Благовещенске и Райчихинске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Спасатели сообщают также, что в регионе отменен режим ЧС в лесах в четырех районах - Мазановском, Свободненском, Магдагачинском и Зейском. Однако особый противопожарный режим в регионе все еще действует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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