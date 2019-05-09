2019-05-09T07:35:10+03:00
Экономика

Агроклассы хотят открыть в школах Приамурья

Амурские власти решили открывать в школах области классы по подготовке аграриев
Алексей КОЗЫРИН
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Накануне чиновники областного правительства думали, как бы привлечь специалистов на амурское село. Молодежь, несмотря на большие подъемные, туда не особенно хочет. Одна из проблем – стереотипы, которые у молодых людей складываются о работе в сельском хозяйстве. Многие думают, что труд этот грязный и тяжелый, а платят мало.

- Мы проводим в сельских школах встречи с детьми и видим, что многие ребята мыслят стереотипами: считают, что аграрий мало зарабатывает, плохо обеспечен. Но это не так: хороший специалист на сельхозпредприятии может зарабатывать и 100 тысяч рублей в месяц, и больше. Важна, конечно, и поддержка от самих предприятий. Необходимо решать в селах проблемы с жильем, с социальной инфраструктурой. Необходим комплексный подход, - заявила директор АО «Димское» Людмила Валова.

Итогом совещания стала идея: создать в амурских школах специальные агроклассы. По аналогии со спецклассами по иностранному языку или математике. Ребятам там будут рассказывать о том, как это замечательно – сельское хозяйство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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