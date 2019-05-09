В Зее за ночь случилось два серьезных пожара

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-09T08:56:00+03:00

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Сразу два ЧП за ночь произошло в городе Зея Амурской области. Горел двухэтажный дом, а в другом конце города – склад.

В 4.05 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном офисном здании. Причем горела наружная его стена. Огонь удалось сбить, здание спасли. А в 4.35 поступил сигнал о пожаре в административном здании на улице Нагорной.

- Через пять минут к месту вызова прибыли огнеборцы Зейского пожарно-спасательного гарнизона, всего 10 человек и четыре единицы техники. В течение 15 минут пожарные открытое горение ликвидировали. Причина и виновник устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU