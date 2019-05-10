В Приамурье женщину спасли из горящего дома

СЕГОДНЯ 03:20 2019-05-10T03:20:40+03:00

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Пожарные города Тынды 9 мая вытащили из огня женщину 1953 года рождения. Огонь охватил ее дом после полудня, сообщение о пожаре поступило в 14.50.

- Горел частный жилой дом по улице Гагарина. Через пять минут к месту пожара прибыли огнеборцы в составе пяти человек и двух единиц техники. Через 19 минут открытое горение ликвидировали, дом отстояли, - рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Амурской области.

Пострадавшую во время пожара амурчанку с отравлением продуктами горения доставили в больницу. Причина и виновник пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU