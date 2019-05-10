Перед салютом площадь Белогорска осталась без электричества

СЕГОДНЯ 03:53 2019-05-10T04:34:31+03:00

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В Белогорске Амурской области перед салютом ко Дню Победы на площади отключилась электроэнергия. Праздничный концерт пришлось прервать. Более 7 тысяч белогорцев дожидались фейерверка в темноте.

Как уточнили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Белогорска, в 21.42 отключился один из фидеров, на который замыкается центральная часть города. Ремонтная бригада выехала для установления причин, ремонта и переключения на другие фидера.

Однако электроснабжение в центре города вернули лишь в 22.35. Праздничный салют жители Белогорска наблюдали в полной темноте, он состоял из 30 залпов. После белогорцы отправились по домам. Организация централизованных пассажироперевозок была обеспечена муниципалитетом накануне.

- Вместе с тем, 8 мая в Белогорске также было зафиксировано массовое отключение электроэнергии, - добавили в пресс-службе местной администрации. - Остановилась котельная микрорайона Южный, без электроэнергии оставались дома по ул. Кирова, а также по ул. Южная, искрила подстанция, на место выезжали пожарные. Свет отключался также в центре Белогорска, по переулкам Томский, Вольный, в районе Мелькомбинат. Электроснабжение было восстановлено в 00:40 9 мая в полном объёме.

В то же время в областной столице празднование 9 Мая прошло без происшествий. День Победы традиционно начался парадом на улице Ленина, главной «фишкой» которого стал танк Т-34-85 «Боевая подруга». Что ещё интересного происходило 9 Мая в Благовещенске, читайте в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU