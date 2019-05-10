Полиция и госветслужба будут искать собак-нелегалов в Благовещенске

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-10T09:47:52+03:00

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Со следующей недели специалисты госветслужбы и полиции начнут подворовой обход частных домов Благовещенска. Они будут проверять наличие у собак регистрации и чипов. Если их не будет, владельцам животных выставят штраф.

Напомним, в последнее время проблема с бродячими собаками в Благовещенске стоит крайне остро. С начала года произошло сразу несколько нападений животных на людей, пострадавшего во время одного из них девятилетнего мальчика пришлось прооперировать. Общественность оказалась возмущена, депутат Благовещенской городской Думы Дмитрий Волобуев даже предлагал объявить в городе режим ЧС.

Однако до режима ЧС из-за бродячих животных в Благовещенске еще далеко. Да и у владельцев собак-нелегалов еще есть шанс не подпасть под санкции. По информации Управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области, весь ближайший месяц жители областной столицы смогут бесплатно зарегистрировать свою собаку и получить скидку на чипирование. А в качестве бонуса - еще и бесплатную прививку от бешенства.

Как уточнили в управлении, владельцы собак могут приходить вместе с питомцами по адресу - улица Островского, 96. С собой нужно взять документы на собаку, если таковые имеются.

ИСТОЧНИК KP.RU