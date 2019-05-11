На амурские поля могла попасть сомнительная кукуруза

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-11T06:09:59+03:00

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На днях на российско-китайской границе в Благовещенске перехватили сомнительные семена кукурузы. Гражданин Китая пытался перевести подконтрольный товар, нарушая при этом международные фитосанитарные правила ввоза, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

При проведении фитосанитарного контроля у иностранца нашли 20 килограммов семян кукурузы для посева. Такая продукция относится к подконтрольной высокого фитосанитарного риска. При ввозе в Россию семена кукурузы должны сопровождаться фитосанитарными сертификатами, так как они могут стать причиной заноса и распространения как вредных карантинных семян, так и организмов.

Владелец кукурузы не имел при себе фитосанитарных сертификатов.

В настоящее время продукцию изъяли. К семенам будут применены меры согласно действующему законодательству Российской Федерации, а в отношении гражданина Китая был составлен протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU