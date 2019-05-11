2019-05-11T09:09:20+03:00
Происшествия

В Благовещенске за сутки раскрыли три угона

На всех злоумышленников заведены уголовные дела
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние сутки в Благовещенске трое жителей города обратились в полицию с заявлением по поводу угона автомобилей. По всем трем случаям полицейские возбудили уголовные дела и задержали подозреваемых, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Первое сообщение об угоне зафиксировали в 5.00, 10 мая. Владелец автомобиля пояснил, что машина, которая стояла возле дома в поселке Мясокомбинат. По горячим следам сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний молодой человек.

Через некоторое время в полицию поступило второе заявление об угоне. В отдел полиции №2 обратился мужчина, машину которого угнали со двора дома по улице Студенческой. В течение суток госавтоинспекторы смогли задержать злоумышленника – 34-летнего мужчину.

О третьем случае информация поступила около 10 часов утра. Автомобиль угнали с территории одного из придорожных кафе, которое находится на Новотроицком шоссе. Сотрудники полиции также оперативно смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек. Его задержали и доставили в дежурную часть.

В двух последний случаев помимо уголовных дел в отношении злоумышленников составили также административные протоколы по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Амурские спасатели сутки тушили природный пожар
На амурские поля могла попасть сомнительная кукуруза
Полиция и госветслужба будут искать собак-нелегалов в Благовещенске
Перед салютом площадь Белогорска осталась без электричества
В Приамурье женщину спасли из горящего дома
В Зее за ночь случилось два серьезных пожара
Агроклассы хотят открыть в школах Приамурья
В Приамурье ко Дню Победы потушили природные пожары
Пара новых тигров поселится в Амурской области уже на следующей неделе
Отопительный сезон завершился уже в 12 муниципальных образованиях Приамурья
В Благовещенске днем 9 мая дождя не ожидается
В Селемджинском районе Приамурья иномарка сбила пешехода
К поискам пропавшего в Приамурье рыбака подключились водолазы
В Приамурье по факту ДТП с погибшей 69-летней женщиной возбуждено уголовное дело
На параде Победы благовещенцы увидят легендарный танк «Боевая подруга»
Свидетелями авиакатастрофы в Шереметьево стали амурские школьники
На кладбище в амурском поселке в Родительский день пришел медведь
Завтра из Благовещенска в Хэйхэ начнут ходить теплоходы
В Приамурье пожарные ищут пропавшего рыбака
В Приамурье следователи разбираются в столкновении грузового поезда с автомобилем
Амурчанина укусил первый в этом сезоне энцефалитный клещ
9 мая в Благовещенске на весь день перекроют улицу Ленина