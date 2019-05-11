В Благовещенске за сутки раскрыли три угона

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-11T09:09:20+03:00

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За последние сутки в Благовещенске трое жителей города обратились в полицию с заявлением по поводу угона автомобилей. По всем трем случаям полицейские возбудили уголовные дела и задержали подозреваемых, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Первое сообщение об угоне зафиксировали в 5.00, 10 мая. Владелец автомобиля пояснил, что машина, которая стояла возле дома в поселке Мясокомбинат. По горячим следам сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний молодой человек.

Через некоторое время в полицию поступило второе заявление об угоне. В отдел полиции №2 обратился мужчина, машину которого угнали со двора дома по улице Студенческой. В течение суток госавтоинспекторы смогли задержать злоумышленника – 34-летнего мужчину.

О третьем случае информация поступила около 10 часов утра. Автомобиль угнали с территории одного из придорожных кафе, которое находится на Новотроицком шоссе. Сотрудники полиции также оперативно смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек. Его задержали и доставили в дежурную часть.

В двух последний случаев помимо уголовных дел в отношении злоумышленников составили также административные протоколы по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU