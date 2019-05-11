Амурские спасатели сутки тушили природный пожар

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-11T10:47:33+03:00

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В 8 часов утра 11 мая амурские спасатели смогли потушить природный пожар, который начался около 12 часов дня 10 мая. Огонь успел пройти 195 гектаров, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

В первые часы на ликвидации пожара работали четыре группы спасателей областного поисково-спасательного отряда Благовещенска и сотрудники Благовещенского лесхоза. Однако из-за сильного ветра и сложного рельефа огонь слишком быстро распространялся.

На помощь спасателям были посланы дополнительные силы. На место пожара прибыли две группы парашютистов «Амурской авиабазы» из Мазановского района, группа оперативного реагирования села Усть – Ивановка и лесники Завитинского лесхоза.

К 20.00 все они приступили к тушению возгорания. С огнем боролись всю ночь, чтобы не допустить его приближения к дачным домикам. Ликвидировать пожар удалось только утром.

В тушении огня были задействованы 83 человека и более 10 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, за последние сутки пожарные выезжали на тушение сухой растительности 11 раз. Четыре пала ликвидировали в Благовещенском районе, четыре - в Ивановском районе, по одному в Благовещенске, Завитинске и Селемджинском районе. Всего в тушении палов было задействовано 76 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области и 20 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU