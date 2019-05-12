Дороги в Приамурье обследуют с помощью лазерного сканирования

СЕГОДНЯ 04:50 2019-05-12T05:02:15+03:00

Когда специалисты проведут полную диагностику дорожной сети, то будут знать ее текущее транспортное состояние. Фото: СОЦСЕТИ

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В Амурской области ведется обследование автомобильных дорог с помощью лазерного сканирования. Впервые в нашем регионе специалисты создадут базу региональной сети автодорог.

«В базу войдут видеоматериалы, паспорт дорог, результаты диагностики, характеристика и рекомендации по дальнейшему содержанию региональной автомобильной сети области», - сообщает минтранс Приамурья на своей странице в «Инстаграме».

Прочность дороги проверяют специальным прицепом.Фото: СОЦСЕТИ

Дорожная сеть региона - это 5700 километров. Когда специалисты проведут их полную диагностику, то будут знать текущее транспортное состояние сети. Это позволит лучше планировать работу минтранса области на будущие годы. Диагностику выполняет современная дорожная лаборатория. Она проводит комплексное обследование дорожного полотна, лазерное сканирование выполняется как в поперечном, так и продольном направлении. В итоге получается трехмерная модель. Кроме того, с помощью специального прицепа измеряется прочность дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU