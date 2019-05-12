В Приамурье пал сухой травы чуть не добрался до села Ровное

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-12T06:30:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Амурской области кем-то пущенный пал чуть не привел к трагедии. 11 мая вечером горела сухая трава близ села Ровное. Огонь мог перекинуться на само село. На месте работали сотрудники из нескольких пожарных частей, к счастью, им удалось остановить огонь. Потушили пал к 23.15.

Видео с места событий появилось на YouTube-канале пожарной части №41 Благовещенского района.

- Получается так: днем стоим на патрулировании - никого нету, все видят, что машина стоит. А потом как диверсанты под покровом ночи - обязательно надо спичку кинуть! - возмущается один из пожарных на видео.

К слову, 11 мая вообще выдалось напряженным днем у пожарных. В районе обеда они выезжали в село Усть-Ивановка. Здесь местные жители на огороде жгли траву. И это в сильный ветер и во время особого противопожарного режима! Женщина на видео сначала пыталась доказать, что никакого пожара у них тут нет, но потом обмолвилась о маленьком костерчике, где она жгла траву. Последствия «маленького костерчика» пожарные также сняли на видео - выжжено было все поле рядом с домиком. Причем в одном месте еще продолжали гореть какие-то доски. На глазах у пожарных их побежал тушить хозяин участка.

Пал сухой травы у села Ровное. .11 мая у села #Ровное произошёл пал сухой растительности. Существовала угроза распространения на территорию села. Угроза ликвидирована. На пожаре работали ПЧ 41, ПП Грибское, ПЧ 1, ПЧ 12 Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале: https://t.me/FireDep41

ИСТОЧНИК KP.RU