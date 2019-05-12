На мосту через Зею в Благовещенске машины попали в огромную пробку

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-12T07:33:02+03:00

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В Благовещенске на мосту через реку Зея образовалась пробка длиной в несколько километров. По словам очевидцев, проезд затруднен даже на выезде из города - кольцевой развязке по улице Театральной.

- Кольцо у моста тоже стоит. Мы даже до него не доехали и встали. Судя по всему, через мост пускают по очереди: немного на выезд, потом немного на въезд, - рассказал благовещенец Анатолий.

Видео с затором на мосту уже появилось в соцсетях. В частности, в паблике dpskontrol_28rus. Очевидцы сообщают, что здесь ведутся дорожные работы. На месте работает регулировщик, он действительно пропускает машины партиями: сначала на въезд, потом на выезд из города. По словам людей, пробка тянется до самого поста ДПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/708231" frameborder="0"></iframe> На мосту через Зею в Благовещенске образовалась пробка.Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

ИСТОЧНИК KP.RU