2019-05-12T07:33:02+03:00
Общество

На мосту через Зею в Благовещенске машины попали в огромную пробку

Проезд затруднен, начиная от кольца на улице Театральной [видео]
Юлия ГОМАН
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Пробка начнется еще на кольце по Театральной.Пробка начнется еще на кольце по Театральной.Фото: Предоставлено очевидцем
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В Благовещенске на мосту через реку Зея образовалась пробка длиной в несколько километров. По словам очевидцев, проезд затруднен даже на выезде из города - кольцевой развязке по улице Театральной.

- Кольцо у моста тоже стоит. Мы даже до него не доехали и встали. Судя по всему, через мост пускают по очереди: немного на выезд, потом немного на въезд, - рассказал благовещенец Анатолий.

Видео с затором на мосту уже появилось в соцсетях. В частности, в паблике dpskontrol_28rus. Очевидцы сообщают, что здесь ведутся дорожные работы. На месте работает регулировщик, он действительно пропускает машины партиями: сначала на въезд, потом на выезд из города. По словам людей, пробка тянется до самого поста ДПС.

На мосту через Зею в Благовещенске образовалась пробка.Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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