На мосту через Зею в Благовещенске машины попали в огромную пробку
В Благовещенске на мосту через реку Зея образовалась пробка длиной в несколько километров. По словам очевидцев, проезд затруднен даже на выезде из города - кольцевой развязке по улице Театральной.
- Кольцо у моста тоже стоит. Мы даже до него не доехали и встали. Судя по всему, через мост пускают по очереди: немного на выезд, потом немного на въезд, - рассказал благовещенец Анатолий.
Видео с затором на мосту уже появилось в соцсетях. В частности, в паблике dpskontrol_28rus. Очевидцы сообщают, что здесь ведутся дорожные работы. На месте работает регулировщик, он действительно пропускает машины партиями: сначала на въезд, потом на выезд из города. По словам людей, пробка тянется до самого поста ДПС.
На мосту через Зею в Благовещенске образовалась пробка.Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
ИСТОЧНИК KP.RU