В Приамурье военный проведет 4 года в колонии за изнасилование

СЕГОДНЯ 01:21 2019-05-13T01:22:28+03:00

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В Амурской области военный отправится за решетку за изнасилование. Его осудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса России. Рядовой войсковой части 21720 попал на скамью подсудимых не только за изнасилование, но и совершение иных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки.

Как сообщает главное военное следственное управление СК России, преступление было совершено 23 ноября 2018 года. Свободненский гарнизонный военный суд назначил ему не только четыре года колонии общего режима, но и обязанность выплатить пострадавшей компенсацию за причинение морального вреда - 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU