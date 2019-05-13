В Приамурье зарегистрировали пять природных пожаров

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-13T09:05:42+03:00

Один из них действует с 11 мая

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По состоянию на утро 13 мая в Амурской области зарегистрировано пять природных пожаров. Три из них удалось локализовать, еще два остаются действующими - оба возгорания находятся в Архаринском районе общей площадью 1225 гектаров. Один из пожаров, в 9 километрах от села Рачи, обнаружили еще 11 мая. Огнем «съел» уже 1200 гектаров земли. На пушении работают 57 человек, привлечено десять единиц техники.

По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, на тушении всех пожаров в регионе задействован 161 человек. В помощь людям задействовали 30 единиц техники, в том числе три самолета Ан-2 - они патрулируют с воздуха территории в Зейском, Свободненском, Мазановском, Архаринском, Бурейском и Завитинском районах.

Также по данным на 13 мая определены следующие классы пожарной опасности по районам:

I КПО - Сковородинский, Тындинский

II КПО - Зейский, Магдагачинский;

III КПО - Архаринский, Белогорский, Мазановский, Ромненский, Серышевский, Свободненский, Тамбовский, Шимановский;

IV КПО - Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Селемджинский.

ИСТОЧНИК KP.RU