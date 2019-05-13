В одном из корпусов Амурского госуниверситета случился пожар

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-13T09:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 мая, в Амурском госуниверситете случился небольшой пожар. Пожарная сигнализация сработала в седьмом корпусе университета.

- Через пять минут пожарные Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу сложности прибыли к месту вызова, всего 29 человек и девять единиц техники. Возгорание произошло в одном из кабинетов преподавателей на третьем этаже. Пожар ликвидировали сотрудники университета до прибытия пожарных расчетов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Тем не менее, из корпуса людей эвакуировали -на улицу вывели десять преподавателей и сотню студентов. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства пожара, на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и другие специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU