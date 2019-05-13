Погода в Приамурье 14 мая: мокрый снег, порывы ветра

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-13T10:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Амурской области грядет ухудшение погоды. 14 мая прогнозируется переменная облачность и осадки. Причем местами по северу ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр.

Ветер будет восточным и юго-восточным, со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью температура будет опускаться до +7…+12 градусов, местами по северу ожидается и вовсе около ноля. Днем будет 19-24 градуса со знаком плюс, местами прохладнее - до 10-15 градусов выше ноля.

Что касается Благовещенска, то здесь 14 мая ожидается переменная облачность и слабый дождь. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит +9…+11 градусов, днем - до +17…+19.

Управление по делам ГОЧС Благовещенска напоминает, что в городе действует особый противопожарный режим. А в такой ветер соблюдать правила пожарной безопасности нужно особенно тщательно, чтобы не допустить пожара. Амурчан в очередной раз просят не разводить костры, не кидать, не кидать горящие спички и окурки, не использовать пиротехнику и не выжигать траву.

ИСТОЧНИК KP.RU