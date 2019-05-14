2019-05-14T02:03:02+03:00
Происшествия

В Приамурье будут судить двоих человек за то, что лесничего убило деревом

Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности
Юлия ГОМАН
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В Амурской области под суд пойдут двое местных жителей за причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, по их вине сотрудника Зейского лесничества убило деревом.

Трагедия случилась 24 января 2019 года. Обвиняемые вместе с лесничим приехали в лес, чтобы рубить деревья.

- Лесничий должен был координировать действия заготовителей древесины и указать местонахождение деляны для рубки. Во время производства работ подследственные не предприняли должных мер безопасности, в результате чего ствол одного из спиленных деревьев упал на лесничего. Мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Во время предварительного следствия мужчины свою вину полностью признали, в содеянном раскаялись. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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