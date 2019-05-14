2019-05-14T05:58:21+03:00
Происшествия

В амурском селе Никольское из-за сороки произошло короткое замыкание

Из-за падения птичьего гнезда земля оказалась под напряжением
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Оборванный гнездом провод упал на машину. Фото: nicoli.admОборванный гнездом провод упал на машину. Фото: nicoli.admФото: СОЦСЕТИ
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Только представьте ситуацию: гнездо сороки падает на провода, они обрываются и, в свою очередь, рушатся на автомобиль, образуя вокруг него электрический щит. Ну чем не сюжет для фантастического фильма? Не поверите, но все это произошло у нас в Приамурье - в селе Никольском Белогорского района.

Об этом маленьком «конце света» рассказали сотрудники местной администрации в своих социальных сетях. Случай произошел в районе дома № 14 на улице Юбилейной. На место происшествия приехали электрики, они-то и обнаружили, что земля вместе с автомобилем тоже находится под напряжением и подходить к машине просто опасно. Как говорится: «Не влезай, убьет!»

Благо, что нашлись неравнодушные жители, которые около часа не подпускали никого к месту происшествия, пока не приехала бригада РЭС и не устранила проблему. «Огромное спасибо неравнодушным людям, жителям домов 13, 14 и 15, которые оперативно организовали дежурство с обеих сторон опасного места и больше часа в темноте не пропускали ничего не подозревающих прохожих до приезда бригады РЭС», - поблагодарили всех причастных представители сельсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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