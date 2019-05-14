2019-05-14T07:43:52+03:00
Общество

В Свободном и Тынде появятся приюты для бездомных животных

Проекты находятся в разработке
Юлия ГОМАН
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Еще в двух амурских городах появятся приюты для бездомных животных. Фото: Сергей ПЕТРОВЕще в двух амурских городах появятся приюты для бездомных животных. Фото: Сергей ПЕТРОВ
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Еще в двух амурских городах появятся приюты для бездомных животных. В Тынде он будет находиться там, где раньше располагалось временное поселение - поселок ветеранов. Вопрос о содержании бродячих собак обсуждали на собрании с мэром города Мариной Михайловой, местными депутатами и горожанами. Решено, что в новом приюте будут вольеры, теплые помещения, где животным будут проводить ветеринарные процедуры, а также специальные помещения для щенков и кошек.

- Построить приют намерены на пожертвования неравнодушных горожан. Сумма проекта еще не определена. Власти рассчитывают, что горожане помогут не только деньгами, но и стройматериалами. Обеспечивать питанием животных будут тындинские детские сады, которые уже сейчас готовы предоставлять пищевые отходы, - сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Приют для животных появится также в Свободном. Здесь уже нашли местного предпринимателя, который займется отловом и содержанием собак. У него есть все необходимые специалисты для такой работы, в том числе кинолог и ветеринар. Строить приют будут на участке за городом. Проект по строительству сейчас в разработке, идет оформление документов и дорожной карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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