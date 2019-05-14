2019-05-14T08:49:30+03:00
Происшествия

В Тынде ограбили ювелирный салон в торговом центре

Похитители драгоценностей использовали дымовую шашку, чтобы напугать продавца
Полина ОЗЕРОВА
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В амурском городе Тында двое местных жителей похитили золото из ювелирного салона в торговом центре. Они напугали продавца, после чего забрали ювелирные украшения и сбежали.

- Предварительно установлено, что двое мужчин зашли в ювелирный салон и попросили продавца показать изделия. Когда женщина открыла витрину, чтобы продемонстрировать товар, один из данных посетителей бросил на пол предмет, затем произошёл хлопок и пошел дым. Продавец испугалась и выбежала из салона, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Следователи Тындинского отдела полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых уже вычислили и задержали. Это оказались два местных жителя 1988 года рождения. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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