В Приамурье водитель мусоровоза пригрозил ножом жителю Тамбовки

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-14T10:54:44+03:00

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В соцсетях распространяется занятное видео: мужчина (его голос звучит за кадром) возмущается по поводу плохой уборки мусора. Действие происходит в амурском селе Тамбовка.

На кадрах видно, что на земле лежат еще несколько мешков мусора, вот только никто не спешит загружать их в мусоровоз. Почему - толком не объясняется. Больше того, спецтранспорт и вовсе собирается уезжать. Автор ролика пытается заставить рабочих все-таки забрать мешки, однако сотрудник компании, занимающейся вывозом мусора, советует тому пожаловаться в сельсовет. Самое интересное начинается, когда сельчанин попытался преградить путь мусоровозу – из кабины появляется какой-то мужчина (вероятно, водитель, но спецодежды на нем нет) и начинает размахивать ножом.

Отдел МВД России по Тамбовскому району уже начал проверку по факту случившегося. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области. В ведомстве пояснили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Представители регионального оператора ООО «Полигон» от комментариев отказались, но все-таки добавили, что амурчанин вел себя слишком грубо, а такое отношение недопустимо.

На недовольного вывозом мусора амурчанина вышли с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU