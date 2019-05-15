Из Благовещенска во Владивосток летом будут ездить два купейных и два плацкартных вагона

15 Май 05:18 2019-05-15T05:18:04+03:00

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Этим летом по маршруту Благовещенск - Владивосток - Благовещенск снова будут курсировать беспересадочные вагоны. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в этом году будет два купейных и два плацкартных вагона, вместо одного купейного.

Из Благовещенска во Владивосток вагоны будут ходить через день с 13 по 29 июня. Билеты на эти дни в продаже уже есть. А вот билеты на июль и август появятся в ближайшие дни.

- В конце летнего сезона 2018 года, проанализировав пассажиропоток и спрос амурчан на поездки в Приморье, мы направили в ОАО «РЖД» письмо рассмотреть возможность организации курсирования не просто одного прямого беспересадочного вагона до Владивостока, а выделить по два вагона разного типа: купейный и плацкартный. А также нам было важно учесть пожелание жителей по исключению длительного ожидания на станции Хабаровск. В июле и августе текущего года курсирование беспересадочных вагонов будет выполняться с периодичностью через день по новой схеме с переприцепкой по станции Белогорск и с увеличением количества вагонов в два раза, - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU