В Приамурье депутат за год заработал всего 3 копейки

15 Май 06:29 2019-05-15T06:29:44+03:00

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Депутаты Законодательного собрания в Приамурье опубликовали отчеты о своих доходах за 2018 год. Меньше всего заработал Сергей Труш – указал в графе «Декларированный годовой доход» 3 копейки. В собственности у депутата нет ни недвижимости, ни машин, а вот в пользовании находится всего одна квартира площадью 49,1 «квадрата».

А вот самым состоятельным оказался депутат Федор Сидоров, доход которого составил 45 893 065,19 рубля. Также в собственности у него находятся автомобиль Mersedes Benz GL500 4Matic, катер Custom Weld Storm и прицеп Castom Weld Trailer, а в пользовании - жилой дом, земельный участок и квартира.

Полные отчеты о доходах всех областных депутатов опубликованы на сайте Законодательного собрания Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU