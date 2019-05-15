На летний отдых юных амурчан в этом году потратят 264,7 миллиона рублей

15 Май 11:07 2019-05-15T11:07:12+03:00

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До летних каникул остались считанные дни, в Приамурье детские лагеря уже вовсю готовятся к приему ребят. В этом году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделили 264,7 миллиона рублей. Всего в области свои двери распахнет 321 лагерь: 18 загородных, 274 пришкольных, 17 трудовых и 12 палаточных. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в областном правительстве.

- Всеми формами отдыха и оздоровления детей будут охвачены свыше 85 тысяч школьников, то есть более 90% от общего числа амурских детей. Конечно, по количеству детей, которые поедут летом в лагеря, на первом месте стоит Благовещенск, но там их в принципе больше. Если смотреть на процентное соотношение (то есть, сколько детей из всех проживающих на территории поедут в лагеря), то в Свободном и Циолковском этот показатель даже выше, чем в столице области, приблизительно на том же уровне - в Шимановске, Белогорском, Бурейском, Константиновском, Ромненском районах, - рассказал заместитель министра образования региона Олег Якутов.

Сейчас территории учреждений обрабатывают от клещей, также их проверяют на соответствие санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и т.д. Все работы планируют завершить до 1 июня.

К слову, уже полюбившийся юным благовещенцам технопарк «Кванториум-28» уходить на каникулы не собирается. Как сообщает пресс-служба правительства, с 10 по 20 июня для его участников базе лагеря «Колосок» пройдет смена «Инженерные каникулы».

ИСТОЧНИК KP.RU