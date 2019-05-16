В Приамурье змея, спасаясь от природного пожара, выползла к людям
На днях пожарным «Амурской авиабазы» пришлось поработать еще и змееловами. Спасаясь от природного пожара, к ним прямо под ноги выползла змея. Судя по фотографии, это был амурский полоз - змея неядовитая. А в такой ситуации, наверное, еще и взволнованная.
Это случилось в Архаринском районе, где десантники-пожарные «Амурской авиабазы» боролись с возгоранием. Тут-то прямо к ним под ноги и выползла змея.
«После непродолжительной фотосессии представитель пресмыкающихся был торжественно перенесен через дорогу и отпущен в менее жарком месте», - сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурская области в «Инстаграме».
В пресс-службе добавили, что во время фотосессии никто не пострадал. К слову, на видео видно, как пожарные совершенно без опаски «обнимаются» со спасенной змеей.
В Приамурье змея, спасаясь от природного пожара, выползла к пожарным «Амурской авиабазы».Видео: instagram.com/minlesamur
ИСТОЧНИК KP.RU