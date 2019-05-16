2019-05-16T02:02:14+03:00
Дом. Семья

В Приамурье змея, спасаясь от природного пожара, выползла к людям

Рептилию спасли сотрудники «Амурской авиабазы» [видео]
Юлия ГОМАН
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Во время фотосессии никто не пострадал.Во время фотосессии никто не пострадал.Фото: СОЦСЕТИ
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На днях пожарным «Амурской авиабазы» пришлось поработать еще и змееловами. Спасаясь от природного пожара, к ним прямо под ноги выползла змея. Судя по фотографии, это был амурский полоз - змея неядовитая. А в такой ситуации, наверное, еще и взволнованная.

Это случилось в Архаринском районе, где десантники-пожарные «Амурской авиабазы» боролись с возгоранием. Тут-то прямо к ним под ноги и выползла змея.

«После непродолжительной фотосессии представитель пресмыкающихся был торжественно перенесен через дорогу и отпущен в менее жарком месте», - сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурская области в «Инстаграме».

В пресс-службе добавили, что во время фотосессии никто не пострадал. К слову, на видео видно, как пожарные совершенно без опаски «обнимаются» со спасенной змеей.

В Приамурье змея, спасаясь от природного пожара, выползла к пожарным «Амурской авиабазы».Видео: instagram.com/minlesamur

ИСТОЧНИК KP.RU

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