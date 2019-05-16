Амурчанин попался на мошенничестве со страховкой за ДТП

16 Май 04:45 2019-05-16T04:45:17+03:00

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В Приамурье мужчину подозревают в мошенничестве. Заработать нечестным путем он решил на якобы участии в ДТП. Причем 37 раз! Нарушения обнаружила прокуратура Благовещенска, когда проверяла исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Сотрудники ведомства обратили внимание на такую странность: с 2015 по 2019 год мужчина 37 раз оказывался участником ДТП, при этом в большинстве случаев его признавали потерпевшим и выплачивали страховку. И почему-то никто не заметил, что при оформлении ДТП амурчанин указывал одни и те же повреждения автомобиля. Причем несколько раз за небольшой промежуток времени.

Теперь мужчине придется ответить за свой обман. Как сообщает прокуратура Амурской области, прокурор Благовещенска внес представление начальнику городского отдела полиции, чтобы нарушения были устранены. В итоге на хитреца завели уголовное дело за мошенничество в сфере страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU