Амурчан накрыла песчаная буря

16 Май 06:47 2019-05-16T06:47:50+03:00

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16 мая амурчане будто попали в фантастический фильм - небо в Благовещенске было темно-оранжевого цвета. Как оказалось, это результат пришедшего в область юго-западного циклона. Он сформировался на территории Северного Китая и Монголии, там пока нет зелени, поэтому тонны пыли и песка, поднятые в воздух, перенеслись сюда. К счастью, после дождя воздух пришел в норму. Но чего нам ждать теперь?

- В пятницу, 17 мая, в северных районах области ожидаются сильные дожди, на юге их немного, но они будут грязными. Температура часто меняется, и это нормально. Воздух прогревается, когда облака расходятся. Как только небо затягивается, температура падает, так как почва еще не прогрета. К 20 мая в область подойдет южный циклон. На севере температура поднимется, а на юге пройдут дожди, - рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Кстати, по словам начальника отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светланы Казачинской, переменчивая погода для нашего климата умеренных широт - очень хорошо. В противном случае амурчан может ждать засуха или избыточное увлажнение. Кроме того, осадки в пожароопасный период снижают уровень горения лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU