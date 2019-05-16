В Благовещенске на сетях нашли еще один дефект, из-за которого нет горячей воды
Под отключения попали еще четыре адреса
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К списку домов в Благовещенске, где не включат горячую воду, попали еще четыре. Коммунальщики нашли еще один дефект после гидравлических испытаний, помимо уже названных (их список смотрите здесь). Не повезло жильцам по следующим адресам:
- Трудовая, 38;
- Трудовая, 26;
- Шимановского, 25/3;
- Зейская, 143.
- Если вы проживаете в другом районе города, не вошедшем в вышеперечисленные, и у вас к вечеру 16.05 не появилась горячая вода, обратитесь в свою управляющую компанию. Возможно, в вашем доме не открыли задвижки, - сообщает пресс-служба АО «Амурские коммунальные системы».
ИСТОЧНИК KP.RU