2019-05-16T12:00:54+03:00
Общество

В Благовещенске на сетях нашли еще один дефект, из-за которого нет горячей воды

Под отключения попали еще четыре адреса
Полина ОЗЕРОВА
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К списку домов в Благовещенске, где не включат горячую воду, попали еще четыре. Коммунальщики нашли еще один дефект после гидравлических испытаний, помимо уже названных (их список смотрите здесь). Не повезло жильцам по следующим адресам:

- Трудовая, 38;

- Трудовая, 26;

- Шимановского, 25/3;

- Зейская, 143.

- Если вы проживаете в другом районе города, не вошедшем в вышеперечисленные, и у вас к вечеру 16.05 не появилась горячая вода, обратитесь в свою управляющую компанию. Возможно, в вашем доме не открыли задвижки, - сообщает пресс-служба АО «Амурские коммунальные системы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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