В Благовещенске установили первый светофор с импульсной подсветкой

СЕГОДНЯ 01:18 2019-05-17T01:18:07+03:00

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В Благовещенске на перекрестке возле Амурского драмтеатра на улице Ленина обновили светофор. Теперь здесь можно увидеть первый в городе электронный регулировщик с импульсной подсветкой консольных конструкций. Они изменяют свой цвет, когда меняется сигнал светофора. Также здесь над проезжей частью установили светодиодные анимационные дорожные знаки «Пешеходный переход».

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, в этом году планируют модернизировать еще несколько светофоров в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU