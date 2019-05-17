В Благовещенске установили первый светофор с импульсной подсветкой
Она меняет свой цвет в соответствии с сигналом светофора
Светофор возле драмтеатра модернизировали. Фото: благовещенск.рф
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В Благовещенске на перекрестке возле Амурского драмтеатра на улице Ленина обновили светофор. Теперь здесь можно увидеть первый в городе электронный регулировщик с импульсной подсветкой консольных конструкций. Они изменяют свой цвет, когда меняется сигнал светофора. Также здесь над проезжей частью установили светодиодные анимационные дорожные знаки «Пешеходный переход».
Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, в этом году планируют модернизировать еще несколько светофоров в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU