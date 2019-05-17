Закончены фундаментные работы для монтажа оборудования третьей технологической линии Амурского ГПЗ

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-17T06:07:41+03:00

Для создания фундаментов третьей технологической линии завода использовано более 5 тысяч свай и около 16 тыс. куб. м бетона.

Для создания фундаментов использовано более 5 тысяч свай и около 16 тыс. куб. м бетона

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На площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) завершен очередной этап строительных работ - подготовка фундаментов под крупнотоннажное оборудование третьей технологической линии завода (установки криогенного разделения газа и тонкой очистки гелия). Для создания фундаментов использовано более 5 тысяч свай и около 16 тыс. куб. м бетона.

Крупнотоннажное оборудование для третьей технологической линии будет доставлено морским и речным транспортом в конце июня. Монтаж будет проводиться с помощью специального кольцевого крана Liebherr грузоподъемностью 1 600 тонн.

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек. Сейчас общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ составляет 33%. На площадке работают более 16 тысяч человек и 2 тыс. единиц строительной техники. Погружено более 58 тыс. свай, залито 135 тыс. кубических метров бетона, смонтировано 24 тыс. тонн металлоконструкций. Идут работы по монтажу оборудования 1 и 2 технологических линий.

ИСТОЧНИК KP.RU