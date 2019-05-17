В Приамурье подросток попал под суд за кражу вареников и пельменей

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-17T06:38:23+03:00

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В Благовещенске за кражу осудили подростка. В ноябре прошлого года он еще с одним товарищем находился в областном центре. Приятель (к слову, в отношении него уголовное дело прекратили) предложил обвиняемому совершить кражу. Тот согласился.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, они перелезли через забор во двор одного из домов. Там они увидели старенький холодильник «Орск», цена которому - 1500 рублей. Продукты из него они выложили, а холодильник вынесли со двора, сделав дыру в заборе. После этого парень забрался в дом (дверь оказалась не заперта), откуда вынес духовой шкаф стоимостью 1000 рублей и металлическую ручную помпу стоимостью 3000 рублей. Напоследок приятели прихватили по пачке пельменей и вареников с картошкой (218 и 163 рубля соответственно). Похищенное парни увезли на вызванном такси.

Общая сумма ущерба составила 5881 рубль. Свою вину на суде обвиняемый признал частично, рассказал, что похищенное добро (кроме пельменей и вареников, конечно) они сдали в пункт приема металла за 1500 рублей. 500 рублей отдали водителю, остаток разделили поровну на двоих. Отделался амурчанин условным сроком в один год.

ИСТОЧНИК KP.RU