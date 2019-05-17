В Благовещенске директор школы обвиняется в служебном подлоге и растрате

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-17T08:10:47+03:00

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В Благовещенске под суд пойдет директор одной из городских общеобразовательных школ. Женщину подозревают в растрате и служебном подлоге. По версии следствия, в декабре 2016 года она устроила на работу в учреждение своего родственника - дворником. До сентября 2017 года он исправно получал зарплату. Вот только жил не в Приамурье, а значит, обязанности свои не исполнял.

- В результате образовательному учреждению причинен ущерб на общую сумму около 250 тысяч рублей. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемой наложен арест, - сообщает прокуратура Амурской области.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Благовещенска. Дело направили в суд. К слову, по закону за эти преступления подозреваемой может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU