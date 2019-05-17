В Благовещенске украли асфальтоукладчик и запчасти на 5,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-17T11:17:52+03:00

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В Благовещенске злоумышленники проникли на склад одной из организаций и похитили оттуда асфальтоукладчик и моторы на сумму более 5,5 миллиона рублей. Руководитель организации обратился в полицию.

- Предварительно установлено, что ключ от склада, где находилось имущество потерпевшего, был в помещении у сторожа. Злоумышленники, зная о том, что на данном складе хранятся запчасти, представились сторожу работниками базы и взяли ключ. Они заранее наняли кран - манипулятор. С его помощью погрузили моторы и асфальтоукладчик и вывезли с территории базы, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца машины, на которой злоумышленники увезли чужое добро, а также место, куда его спрятали. Оперативники обошли указанный район и опросили жильцов домов - так они смогли вычислить сперва одного подозреваемого, а потом еще двоих. Всех доставили в дежурную часть, где они признались. По факту кражи возбудили уголовное дело, а похищенное имущество вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU