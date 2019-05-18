2019-05-18T04:42:11+03:00
Общество

Благовещенск вновь окажется во власти циклона

На территории областного центра будет установлен режим повышенной готовности
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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Завтра, 19 мая, с 6 часов утра все службы Благовещенска перейдут в режим повышенной готовности. Такое решение власти города приняли в связи с выходом на территорию Амурской области южного циклона во второй половине дня 19 мая и в течение суток 20 мая, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

- На территории Амурской области, преимущественно в южных и центральных районах, в том числе в городе Благовещенске, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, при грозе усиление ветра до 18-23 м/сек., 21 мая погода с осадками на территории Амурской области сохранится, - отмечают в Управлении по делам ГО ЧС города Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС - филиал ФГБУ «Дальневосточного УГМС».

Власти города призывают амурчан быть внимательными и осторожными. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. А при возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по номеру телефона: 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС города Благовещенска: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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