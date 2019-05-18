2019-05-18T07:10:06+03:00
Общество

Амурчанина спасли с острова на реке Зея

Отрезанным от цивилизации мужчина оказался по нелепой случайности
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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В Благовещенском районе спасателям пришлось вызволять с небольшого островка посреди реки Зея амурчанина.

Сообщение о помощи на пульт оператора ЕДДС Благовещенского района поступило в пятницу, 17 мая. Как выяснилось, мужчина в одиночку сплавлялся на лодке по реке от села Белогорье вниз по течению.

На одном из островков в районе села Усть-Ивановка он решил остановиться и немного передохнуть. Пока амурчанин отдыхал, его лодка пропала. Добираться до суши вплавь в холодной воде он не рискнул.

- По нелепой случайности резиновую лодку унесло течением. Оставшись один на один с природой, отрезанный от цивилизации, мужчина запросил помощь, - рассказали в пресс-службе Благовещенского района.

В результате поисково-спасательной операции, силами Поисково-спасательного отряда города Благовещенска и ГИМС МЧС России по Амурской области амурского Робинзона благополучно эвакуировали с острова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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