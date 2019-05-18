2019-05-18T07:33:20+03:00
Общество

Музей амурского оконописца Александра Тихомирова открылся в Хэйхэ

Его открытие приурочено к 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем.
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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Вчера, 17 мая, в городе Хэйхэ презентовали музей народного художника России Александра Тихомирова. Его открытие приурочено к 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем. Идея его создания принадлежит директору музея Русского Искусства в Харбине и другу Александра Тихомирова - Лю Минсю.

Символично, что дата открытия музея совпадает с годовщиной смерти известного амурского оконописца.

- Сегодня ровно два года, как нет с нами Александра Евгеньевича, но его дело живет в друзьях и товарищах, сегодняшнее открытие музея тому подтверждение, - отметила министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

В мемориальном музее русского художника можно полюбоваться его 55 живописных холстов и 45 работ в жанре «Оконопись», созданных в период с 1985 по 2013 годы. Также там будут храниться фотографии и видеоматериалы, рукописи и личные вещи Александра Тихомирова.

В Благовещенске музей известного художника также работает с сентября прошлого года. Там собраны антикварная мебель, самодельные стеллажи, рабочие инструменты художника, награды, фотографии с друзьями и известными людьми, библиотека Александра Евгеньевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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