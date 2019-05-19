2019-05-19T09:26:09+03:00
Общество

В Приамурье заблокировали сайты по продаже поддельных документов

Блокировку "заработали" интернет-ресурсы с фальшивыми трудовыми книжками
Людмила СУДЕЙКИНА
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По требованию прокуратуры Благовещенска суд постановил заблокировать 18 интернет-сайтов. Надо отметить, что при этом на 14 из заблокированных ресурсов предлагалось купить трудовые книжки, которые были бы уже заполнены, что незаконно и является заведомо ложной информацией. Еще на четырех сайтах владельцы предлагали к продаже дипломы о высшем и средне-специальном образовании, так же, разумеется, фальшивых.

Необходимо сказать, что подобная информация является запрещенной к распространению в Российской Федерации. Прокуратура Благовещенска выявили сайты с незаконным контентом в ходе мониторинга сети Интернет.

Прокурор областного центра обратился в суд, чтоб доступ к таким ресурсам был официально и законно запрещен. Суд, конечно, полностью удовлетворил требования к блокировке. Теперь ресурсы заблокированы, как сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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