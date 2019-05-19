В Благовещенске горела казарма бывшего танкового училища

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-19T09:25:35+03:00

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Открытым пламенем горела двухэтажная казарма бывшего танкового училища в поселке Моховая падь под Благовещенском. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасательных служб около половины восьмого вечера 18 мая. Предположительно горела казарма первого батальона курсантов. По информации пресс-службы областного ГУ МЧС открытое горение устранили только к часу ночи. На появившихся в соцсетях фотографиях с места пожара видно, как из окон вырывается большое пламя. Опасность данного пожара еще в том, что училище расположено было в сосняке и практически в границах жилого поселка. Огонь легко мог перерасти в верховой пожар и перекинуться на дома людей.

На тушении пламени заброшенного здания были задействованы 18 человек и пять пожарных машин.

Почему здание загорелось пока не известно. Причины и виновники пожара выясняются.

Напомним, что Благовещенское танковое училище (БВВТКУ) в Моховой пади было закрыто в 1999 году. Оно располагалось в на площади 320 гектаров. Теперь танкистов готовят на базе другого военного училища - ДВОКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU