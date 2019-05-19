2019-05-19T09:39:10+03:00
Общество

Под Благовещенском задержали рыбаков-нелегалов

Общественники и сотрудники надзорных органов поймали с поличным любителей незаконного лова
Людмила СУДЕЙКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четыре административных протокола на сумму от двух до пяти тысяч рублей, изъятая сеть и удочки - такова "добыча" с незаконной рыбалки. Во время природоохранного рейда к озеру Утесному в районе села Белогорье под Благовещенском общественники из организации "Стоп#Сеть", представители Федерального агентства по рыболовству, Управления охраны животного мира и ООПТ задержали с поличным рыбаков, которые ставили сети. Более того, взрослый горе-рыбалов обучал такому незаконному досугу своего сына.

В период с 20 апреля по 30 мая в Амурской области запрещена любая рыбалка, даже на удочку с одним крючком, так как именно в этот период в водоемах Приамурья идет нерест. Запрет этот действует уже не первый год. Но пойманные браконьеры утверждали, что впервые о нем слышат.

Теперь суд решит, что делать с орудиями лова. Отметим, что такие рейды проводятся практически круглогодично и длина изъятых сетей по словам руководителя "Стоп#Сеть" Евгения Лисицкого исчисляется уже километрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске горела казарма бывшего танкового училища
В Приамурье заблокировали сайты по продаже поддельных документов
Музей амурского оконописца Александра Тихомирова открылся в Хэйхэ
Амурчанина спасли с острова на реке Зея
Благовещенск вновь окажется во власти циклона
В Благовещенске украли асфальтоукладчик и запчасти на 5,5 миллиона рублей
В Благовещенске директор школы обвиняется в служебном подлоге и растрате
В Приамурье подросток попал под суд за кражу вареников и пельменей
Закончены фундаментные работы для монтажа оборудования третьей технологической линии Амурского ГПЗ
В Благовещенске установили первый светофор с импульсной подсветкой
В Благовещенске на сетях нашли еще один дефект, из-за которого нет горячей воды
Амурчан накрыла песчаная буря
«Чего я должен стесняться?»: амурский депутат объяснил свой трехкопеечный доход
Амурчанин попался на мошенничестве со страховкой за ДТП
В Приамурье змея, спасаясь от природного пожара, выползла к людям
На летний отдых юных амурчан в этом году потратят 264,7 миллиона рублей
Новую пару тигров встретили в Амурской области
В Приамурье депутат за год заработал всего 3 копейки