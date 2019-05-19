Под Благовещенском задержали рыбаков-нелегалов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-19T09:39:10+03:00

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Четыре административных протокола на сумму от двух до пяти тысяч рублей, изъятая сеть и удочки - такова "добыча" с незаконной рыбалки. Во время природоохранного рейда к озеру Утесному в районе села Белогорье под Благовещенском общественники из организации "Стоп#Сеть", представители Федерального агентства по рыболовству, Управления охраны животного мира и ООПТ задержали с поличным рыбаков, которые ставили сети. Более того, взрослый горе-рыбалов обучал такому незаконному досугу своего сына.

В период с 20 апреля по 30 мая в Амурской области запрещена любая рыбалка, даже на удочку с одним крючком, так как именно в этот период в водоемах Приамурья идет нерест. Запрет этот действует уже не первый год. Но пойманные браконьеры утверждали, что впервые о нем слышат.

Теперь суд решит, что делать с орудиями лова. Отметим, что такие рейды проводятся практически круглогодично и длина изъятых сетей по словам руководителя "Стоп#Сеть" Евгения Лисицкого исчисляется уже километрами.

ИСТОЧНИК KP.RU