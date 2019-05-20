В Благовещенском районе тушили детский сад

СЕГОДНЯ 01:57 2019-05-20T01:57:41+03:00

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В Благовещенском районе Приамурья случился пожар в детском саду села Усть-Ивановка. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи Благовещенска вечером 19 мая. Как выяснилось, загорелась веранда, пристроенная к зданию.

- По повышенному номеру к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения Благовещенского района и г. Благовещенска, всего 22 человека и восемь единиц техники. Через 12 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. В ведомстве также сообщают, что на месте происшествия работают инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенскому району, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалисты выясняют, из-за чего же загорелась веранда.

ИСТОЧНИК KP.RU