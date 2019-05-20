2019-05-20T05:19:30+03:00
Общество

В Благовещенской епархии появился священник-китаец

Батюшка уже провел первую службу
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Чжан Линсэнь (иерей Димитрий). Фото: blaginform.ruЧжан Линсэнь (иерей Димитрий). Фото: blaginform.ru
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В Благовещенском кафедральном соборе появился священник-китаец. Чжан Линсэнь (иерей Димитрий) уже участвовал в пятничной службе с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом и другими священнослужителями. Как отмечают в епархии, теперь в Приамурье может появиться община православных китайцев.

В скором времени Димитрий Чжан Линсэнь примет активное участие в работе миссионерского отдела Благовещенской епархии. А чуть позже составят расписание служб, проходить они будут на китайском языке.

Иерей Димитрий Чжан Линсэнь родом из-под Пекина. Уже два года он служит священником Русской православной церкви. Начинал свой путь в Саратове, затем в ЕАО. В апреле он побывал в Благовещенске на православной выставке-ярмарке, после чего решил остаться у нас и служить в Амурской области. Что неудивительно, так как здесь живет много его соотечественников. В епархии отмечают, что для китайцев, живущих в Благовещенске, появление такого батюшки облегчит путь к православной вере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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